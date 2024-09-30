Выступление председателя международного общественного движения миротворчества «Женский диалог» Елены Семериковой

30 сентября в Варшаве стартовала международная конференция ОБСЕ по человеческому измерению. В дискуссии на тему «Международное право в сфере прав человека и международное гуманитарное право: вызовы гуманитарного характера, в том числе в условиях вооруженного конфликта» должны были принять участие россияне – международное движение миротворчества «Женский диалог».