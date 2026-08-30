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Регионы России

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NASA объявит о новых планах лунной миссии на следующей неделе

NASA объявит о новых планах лунной миссии на следующей неделе

Агентство NASA подготовит новое официальное объявление, касающееся предстоящей миссии на Луну, которое ожидается уже на следующей неделе, сообщил глава NASA Джаред Айзекман в воскресенье.

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