Зак Браун посоветовал Red Bull Racing подать протест на McLaren

Зак Браун посоветовал Red Bull Racing подать протест на McLarenGetty Images / Red Bull Content PoolГенеральный директор McLaren Зак Браун призвал Международную автомобильную федерацию (FIA) переписать регламент подачи протестов.
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