Ударный потенциал РФ растёт: зафиксировано расширение комплекса в «Алабуге»

В особой экономической зоне промышленно-производственного типа «Алабуга», расположенной в Елабужском районе Республики Татарстан, продолжается масштабное расширение инфраструктуры, задействованной в выпуске БПЛА-камикадзе семейства «Герань».
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