Капитал страны Пора отказаться от автомобиля и пересесть на лошадь: Стерлигов предложил радикальное решение проблемы с бензином Бизнесмен Герман Стерлигов выступил с инициативой полностью отказаться от автотранспорта и тракторной техники, вернувшись к использованию лошадей.
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А ещё можно организовать велорикш. Здесь и бензина не надо, да и овёс не пригодится. А самое главное - навоз не придётся убирать! О! Идею надо запатентовать, а то госдураки сразу набегут!
Пора отказаться от бедумной думы, которая ни чего не решает, а только придумывает людям поборы, мешает жить и развиваться стране
Представляю город миллионник! Хотя бы Челябинск с 1,2 ляма населения. Пусть треть населения дети, а ещё треть не хочет лошадей. Остаётся 400000 лошадок в одном городе. Утром они выходят из конюшен и весь день занимаются перевозкой своих хозяев. Все что они скушали в своих конюшнях естественным образом вышло на ружу в течении рабочего дня! В среднем одна лошадка даёт 20-25 кг навоза в сутки. Пусть половина осталась в конюшне, а вот вторая половина распределилась по улицам города. 10кг*400000 лошадок = 4000000 кг дерьма на улицах! 4 тысячи тонн в сутки! Я конечно слегка утрирую и наверно преувеличиваю. На за неделю любой город превратится в большую кучу навоза! Да и где набрать столько сена, овса чтоб прокормить такую ораву лошадей.