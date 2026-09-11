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Царьград

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Военкор Коц: Направляющий дроны ВСУ боевой ИИ может знать привычки русских

Военкор Коц: Направляющий дроны ВСУ боевой ИИ может знать привычки русских

Это возможно благодаря использованию вычислительных мощностей амстердамской Nebius, основанной бывшим главой "Яндекса" Аркадием Воложем.

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