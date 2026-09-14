Бойцы российской армии освободили село Шевченково Волчанского района Харьковской области и Широкое Великобурлукского района Харьковской области! Как говорится в сообщении, продолжается работа по оттеснению армии киевского режима от госграницы с Россией.
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