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На дорогах Орла появятся 18 камер на непристёгнутый ремень безопасности

На дорогах Орла появятся 18 камер на непристёгнутый ремень безопасности

Департамент экономического развития и инвестиционной деятельности подвёл итоги электронных торгов по поиску подрядчика на поставку технических средств автоматической фотовидеофиксации (ТСАФ) для обеспечения контроля дорожного движения.

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