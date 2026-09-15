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Аргументы недели

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Польша подсчитала убытки от украинского кризиса и выставила счёт Москве

Польша подсчитала убытки от украинского кризиса и выставила счёт Москве

Главное статистическое управление Польши завершило масштабное исследование: с 2022 по 2025 год украинский конфликт обошёлся польской экономике в 490,1 миллиарда злотых — около 115 миллиардов евро, что составляет 3,5% суммарного ВВП страны.

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