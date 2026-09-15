Польша подсчитала убытки от украинского кризиса и выставила счёт Москве

Главное статистическое управление Польши завершило масштабное исследование: с 2022 по 2025 год украинский конфликт обошёлся польской экономике в 490,1 миллиарда злотых — около 115 миллиардов евро, что составляет 3,5% суммарного ВВП страны.
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Уж заткнулись бы поляки! Если россия начнет счете прелъявлять, то им за всю их жизнь не расплатиться!!! вот курвы!
Я, надеюсь, у них ума хватило эту смету сразу напечатать на туалетной бумаги? Почему бы России не выставить счёт за послевоенное восстановление польши!?
Первый президент Польши Пилсудский называл поляков "идиотами". Наверно не зря
Пшеки,гребаные,а ХУ-ХУ вам,ни ХО-ХО?
Планируют , считают что-то одни - кучка придурков. А мы на всех поляков ополчаемся. Оскорбляем их. А ведь понимаем , что недоношенный Сикорский это не вся Польша. Разве не так, читатель?
Бедняжечки... Расплакались...
А за гибель своих военнослужащих на Украине они посчитали один генерал от брони чего стоит....
Хотят получить по счетам? Получат Z... А будут настаивать, догоним и ещё раз получат.
Борзометр у пшеков зашкаливает!