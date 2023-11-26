В известном фильме "Москва слезам не верит" обнаружили новый киноляп

Дотошные зрители разглядели в любимом кинофильме "Москва слезам не верит" киноляп с пледом.Поклонники мелодрамы режиссера Владимира Меньшова "Москва слезам не верит" заметили нестыковки с использованием реквизита в разных сценах.
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