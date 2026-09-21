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Царьград

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Задержки рейсов до 14 часов произошли в аэропорту Толмачёво

Задержки рейсов до 14 часов произошли в аэропорту Толмачёво

Задержки рейсов зафиксированы в новосибирском аэропорту Толмачёво. Согласно информации, представленной на онлайн-табло воздушной гавани, наиболее существенные изменения коснулись перелетов из Сочи: время прибытия одного из самолетов сдвинулось более чем на 14 часов, а еще один борт, следовавший из этого города, был снят с расписания.

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