Участник СВО с тремя ранениями заявил о желании стать губернатором

Дмитрий Гурин

Ничего плохого не хочу думать о ребятах, но есть ли у них опыт хотя бы руководства чего то подобного но в меньших масштабах. В Ростове-на-Дону, городом "руководит" бывший прокурор и город уже даже не потихоньку загибается от такого руководителя с "помощниками" у которых то же нет не компетенции не опыта в подобных делах.