Участник СВО с тремя ранениями заявил о желании стать губернатором

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Комментарии
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Дмитрий Гурин
Ничего плохого не хочу думать о ребятах, но есть ли у них опыт хотя бы руководства чего то подобного но в меньших масштабах. В Ростове-на-Дону, городом &quot;руководит&quot; бывший прокурор и город уже даже не потихоньку  загибается от такого руководителя с &quot;помощниками&quot; у которых то же нет не компетенции не опыта в подобных делах.
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