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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Станислав Поздняков: «На конструктивные взаимоотношения с МОК рассчитывать не приходится. Надежда на разум тех людей, которые принимают решения»

– Чего вы ждете от 2024 года? Грядет Олимпиада в Париже. – В настоящее время на конструктивные взаимоотношения рассчитывать не приходится.

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