Названы победители регионального финала конкурса «Воспитать человека – 2025»

В заочном этапе конкурса приняли участие более 300 педагогов из всех муниципальных образований региона, в финал вышли 67В течение пяти дней финалисты проводили открытые уроки, мастер-классы, решали профессиональные кейсы и отвечали на вопросы экспертов.