Мусорная жемчужина в Pacific Drive: где найти и как открыть В увлекательном симуля...

Мусорная жемчужина в Pacific Drive: где найти и как открытьВ увлекательном симуляторе выживания Pacific Drive игроков ждут многочисленные противостояния природным стихиям и аномалиям, а каждая найденная здесь вещь может помочь выжить.
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