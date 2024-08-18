Боец нацгвардии Украины Макиевский: ВСУ угрожают бить из РСЗО по отступающим

Пленный боец нацгвардии Украины Александр Макиевский рассказал, что командиры украинских войск угрожают подчиненным ударами из РСЗО "Град" в случае, если солдаты решат покинуть позиции, чтобы спасти свои жизни.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии