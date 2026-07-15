Политика как он...
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Политика как она есть

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Bloomberg: премьер Албании просил Рютте убедить Трампа провести саммит НАТО в Тиране

Bloomberg: премьер Албании просил Рютте убедить Трампа провести саммит НАТО в Тиране

Премьер-министр Албании Эди Рама во время саммита НАТО в Анкаре несколько раз настойчиво просил генсека организации Марка Рютте убедить президента США Дональда Трампа в необходимости провести следующий саммит Североатлантического альянса в Тиране.

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