Bloomberg: премьер Албании просил Рютте убедить Трампа провести саммит НАТО в Тиране

Премьер-министр Албании Эди Рама во время саммита НАТО в Анкаре несколько раз настойчиво просил генсека организации Марка Рютте убедить президента США Дональда Трампа в необходимости провести следующий саммит Североатлантического альянса в Тиране.
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