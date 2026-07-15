Bloomberg: премьер Албании просил Рютте убедить Трампа провести саммит НАТО в Тиране

Политика как она есть

Премьер-министр Албании Эди Рама во время саммита НАТО в Анкаре несколько раз настойчиво просил генсека организации Марка Рютте убедить президента США Дональда Трампа в необходимости провести следующий саммит Североатлантического альянса в Тиране.