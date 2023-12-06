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Дело возбудили за поставку на «Казанский вертолетный завод» поддельных изделий

Дело возбудили за поставку на «Казанский вертолетный завод» поддельных изделий

Служба качества «Казанского вертолетного завода» (КВЗ, входит в холдинг «Вертолеты России» госкорпорации «Ростех») выявила поддельную резину при изготовлении прокладок для топливной системы вертолетов Ми-8МТВ-1 (гражданская версия) и «Ансат».

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