Бочкарёв: в районе Москворечье-Сабурово будет продлён пешеходный бульвар

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв заявил, что в рамках строительства двух жилых домов во 2-м Котляковском переулке за счёт инвестора будет продлён пешеходный бульвар.
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