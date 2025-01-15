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«Женский футбол – удивительное явление, но нужно бороться за большее. Нынешнее поколение – профессионалы, нельзя останавливаться на достигнутом». Экс-футболистка «Арсенала» Скотт об игре

Бывшая футболистка сборной Англии и «Арсенала» выступила перед своим включением в Зал славы женской Суперлиги.

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