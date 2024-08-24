В Петродворцовом районе развивают социальные объекты

До конца года в Старом Петергофе запустят новую станцию скорой помощи, также на стадии расширения - крытый спортивный комплекс без трибун ПОДАРОК К НОВОМУ ГОДУ «Новый и Старый Петергоф разделен железной дорогой, поэтому время подъезда скорой помощи в часы пик может составлять до 40 минут, вместо нормативных 20.