В Петродворцовом районе развивают социальные объекты

До конца года в Старом Петергофе запустят новую станцию скорой помощи, также на стадии расширения - крытый спортивный комплекс без трибун ПОДАРОК К НОВОМУ ГОДУ «Новый и Старый Петергоф разделен железной дорогой, поэтому время подъезда скорой помощи в часы пик может составлять до 40 минут, вместо нормативных 20.
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