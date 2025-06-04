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Россиянам назвали главного виновника неприятного запаха изо рта

Россиянам назвали главного виновника неприятного запаха изо рта

80 процентов неприятного запаха изо рта исходит непосредственно от языка, уверяет врач-терапевт, кандидат медицинских наук, эксперт телеканала «Доктор» Алексей Хухрев.

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