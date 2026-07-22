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Как справиться с раздражением, вызванным перегрузкой нервной системы

Перегрузка нервной системы часто приводит к раздражению и эмоциональной нестабильности. Специалисты рекомендуют применять простые методы для снижения напряжения и контроля над раздражением, чтобы избежать усугубления состояния и конфликтных ситуаций.

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