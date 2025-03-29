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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Машинное обучение и аимбот-детекторы: Activision усиливает борьбу с читерами пер...

Машинное обучение и аимбот-детекторы: Activision усиливает борьбу с читерами пер...

Машинное обучение и аимбот-детекторы: Activision усиливает борьбу с читерами перед третьим сезоном Black Ops 6Вот уже 228 тысяч аккаунтов заблокировала Activision в Black Ops 6, и похоже, компания не собирается останавливаться.

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