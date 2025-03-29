Машинное обучение и аимбот-детекторы: Activision усиливает борьбу с читерами пер...

Машинное обучение и аимбот-детекторы: Activision усиливает борьбу с читерами перед третьим сезоном Black Ops 6Вот уже 228 тысяч аккаунтов заблокировала Activision в Black Ops 6, и похоже, компания не собирается останавливаться.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)