Минобороны Литвы: утонувшую американскую БРЭМ удалось вытащить из болота

Valdemar Doveiko/EPA/TASS Американскую бронированную гусеничную ремонтно-эвакуационную машину M-88 Hercules, утонувшую в одном из болот в Литве, вытащили на поверхность, заявила министр обороны республики Довиле Шакалене в интервью LRT.
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