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Тульские новости

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Наталья Архипова назначена первым замгубернатора Тульской области

Наталья Архипова назначена первым замгубернатора Тульской области

Наталья Архипова стала первой женщиной в истории региона на посту первого замгубернатора. Ранее она курировала правовое обеспечение, теперь в её ведении также экономика, финансы, строительство и демографическая политика.

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