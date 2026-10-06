Наталья Архипова назначена первым замгубернатора Тульской области

Наталья Архипова стала первой женщиной в истории региона на посту первого замгубернатора. Ранее она курировала правовое обеспечение, теперь в её ведении также экономика, финансы, строительство и демографическая политика.
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