Богдинско-Баскунчакский заповедник открыл туристический сезон

С 1 апреля в Богдинско-Баскунчакском заповеднике открылся туристический сезон. С сегодняшнего дня все желающие могут посетить заповедник и насладиться видами уникальной горы Богдо, окрестностей соленого озера Баскунчак, памятника природы «Зелёный сад», урочища Шарбулак.