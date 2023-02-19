Тибо Куртуа: «Винисиуса назвали «сыном шлюхи», фанаты пели «Винисиус, умри», а родители с детьми показывали средние пальцы. Пора перестать смотреть на Вини, надо взглянуть на людей»

Тибо Куртуа поддержал Винисиуса Жуниора после победы «Реала» над «Осасуной» (2:0). Перед вчерашним матчем Ла Лиги между «Реалом» и «Осасуной» состоялась минута молчания в память о жертвах землетрясений в Турции и Сирии.