На Украине военкомы начали похищать мужчин для отправки под Крынки

Депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов, занимавший пост главы администрации Снигиревского района с весны 2022 года, сообщил, что сотрудники украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, украинское наименование военкоматов) похищают мужчин в Николаеве, Одессе и подконтрольном Киеву Херсоне, после чего отправляют их воевать под Крынки.