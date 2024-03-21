На Украине военкомы начали похищать мужчин для отправки под Крынки

Депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов, занимавший пост главы администрации Снигиревского района с весны 2022 года, сообщил, что сотрудники украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, украинское наименование военкоматов) похищают мужчин в Николаеве, Одессе и подконтрольном Киеву Херсоне, после чего отправляют их воевать под Крынки.
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