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На Украине военкомы начали похищать мужчин для отправки под Крынки

На Украине военкомы начали похищать мужчин для отправки под Крынки

Депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов, занимавший пост главы администрации Снигиревского района с весны 2022 года, сообщил, что сотрудники украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, украинское наименование военкоматов) похищают мужчин в Николаеве, Одессе и подконтрольном Киеву Херсоне, после чего отправляют их воевать под Крынки.

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