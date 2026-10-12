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Авиарейс из Барнаула в Москву задержали почти на 8 часов

Авиарейс из Барнаула в Москву задержали почти на 8 часов

Авиарейс Барнаул – Москва, который должен был вылететь в 05.50 12 октября, задерживается. Расчетное время отправления самолета – 14.

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