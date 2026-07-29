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Российскую модель нашли убитой

Российскую модель нашли убитой

В Подмосковье нашли убитой пропавшую 39-летнюю модель. Об этом сообщает Telegram-канал Shot. По данным источника, россиянка пропала две недели назад — 17 июля она вышла из дома в Одинцовском округе вместе со своей собакой и исчезла.

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