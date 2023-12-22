RASA, Gayazovs Brothers и другие звезды выступили на молодежной вечеринке в Москве

МОСКВА, 22 декабря, ФедералПресс. В «МТС Live Hall» состоялся большой молодежный фестиваль. Гвоздем программы стала зажигательная вечеринка, которую гостям подарили самое танцевальное радио DFM и главный русскоязычный музыкальный телеканал RU.
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