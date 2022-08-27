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Фестиваль "Медовое раздолье" стартовал в селе Анучино

Фестиваль "Медовое раздолье" стартовал в селе Анучино

Уже по-осеннему прохладная и дождливая погода не помешала сегодня, 27 августа, открытию знакового для Приморья сезонного праздника — фестиваля "Медовое раздолье" (0+) в селе Анучино, сообщает ИА PrimaMedia.

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