Жителям Лобни напомнили, как зарегистрировать домашних животных

По информации пресс-службы администрации г. о. Лобня, с 1 сентября этого года вступило в силу постановление Правительства Московской области «Об утверждении Порядка регистрации домашних животных на территории Московской области», которое определяет процедуру регистрации и снятия с учета домашних животных на территории Подмосковья.