После СМИ, перед ИИ: акции операционно убыточного форума Reddit растут после IPO

Акции Reddit заметно выросли после недавнего размещения, несмотря на то, что он никогда не показывал не только прибыли, но его операционная деятельность остается убыточной, а генеральный директор Reddit Стив Хаффман удачно обкешился в ходе IPOчитайте на monocle.
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