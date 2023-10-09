Песков: ситуацию между Израилем и Палестиной надо скорее выводить в мирное русло

Как подчеркнул в беседе с журналистами в понедельник, 9 октября, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, ситуацию между Израилем и Палестиной необходимо как можно скорее вывести в мирное русло.
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