NYT: США против перехода контактной группы по Украине под ведение НАТО

Соединенные Штаты выступили против идеи перевести контактную группу по военному содействию Украине под юрисдикцию Североатлантического альянса, поскольку такой шаг может привести к дальнейшей эскалации конфликта и потенциальному втягиванию стран НАТО в боевые действия.