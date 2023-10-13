Магнат Формулы-1 Экклстоун признал себя виновным в налоговом мошенничестве

Магнат Формулы-1 Берни Экклстоун признал себя виновным по уголовному обвинению в налоговом мошенничестве и был приговорен к условному тюремному заключению за то, что не сообщил британским властям об активах, хранящихся в сингапурском банке, на сумму около 400 млн фунтов стерлингов ($492 млн).