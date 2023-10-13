Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Магнат Формулы-1 Экклстоун признал себя виновным в налоговом мошенничестве

Магнат Формулы-1 Берни Экклстоун признал себя виновным по уголовному обвинению в налоговом мошенничестве и был приговорен к условному тюремному заключению за то, что не сообщил британским властям об активах, хранящихся в сингапурском банке, на сумму около 400 млн фунтов стерлингов ($492 млн).

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