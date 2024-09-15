Reconquistador The Dubai skyline В самых богатых кругах Британии много говорят о том, чтобы покинуть страну, которая вошла в стадию упадка.
"Валим-валим-валим": бизнесмены массово покидают Британию
Комментарии
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людмила бер
Брикс, надо поставить целью оттеснить Британию от страхового бизнеса, (главное страхование торговых судов),тогда точно капут английской экономике... Сколько веков жируют на этом бизнесе, хватит...
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6 час.
Людмила Фирстова
Это уже есть, например, наш теневой флот...
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4 час.
валерия
А что будут делать наши чиновники, детишки которых там обитают и счета которых у многих находятся именно там? Им-то куда валить?
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1 час.
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