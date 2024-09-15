"Валим-​валим-валим": бизнесмены массово покидают Британию

Брикс, надо поставить целью оттеснить Британию от страхового бизнеса, (главное страхование торговых судов),тогда точно капут английской экономике... Сколько веков жируют на этом бизнесе, хватит...

Это уже есть, например, наш теневой флот...

валерия

А что будут делать наши чиновники, детишки которых там обитают и счета которых у многих находятся именно там? Им-то куда валить?