Советские десерты, которые не поймут зумеры

Хлеб с маслом и сахаром, кисель в брикетах, жженый сахар и много чего еще. фото: кадр из фильмаСегодня магазины переполнены всевозможными сладостями: шоколадки, конфеты, батончики, мармелад, леденцы всевозможных расцветок и видов.