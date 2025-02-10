MAXIM Online
ГлавнаяЧтивоЮморНавыкиСпортВидеоВ курсеСтиль
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

MAXIM Online

902 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Аркадий Шацкий
    Был еще фруктовый чай в брикетах, можно было просто грызть) Пропал ещё в 70-х.Советские десерты...
  • Наталия Кузнецова (Мунштукова)
    Какая симпотная девчонка! Но худеть больше не надо, уже хватит.Уже не «папина до...
  • Леонид Никулин
    полная деградация общества и мозгов-больше ж писать не о чем....вперед ребятки-с одной стороны ИИ с другой маразм и п...Мистическая тайна...

Советские десерты, которые не поймут зумеры

Советские десерты, которые не поймут зумеры

Хлеб с маслом и сахаром, кисель в брикетах, жженый сахар и много чего еще. фото: кадр из фильмаСегодня магазины переполнены всевозможными сладостями: шоколадки, конфеты, батончики, мармелад, леденцы всевозможных расцветок и видов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Аркадий Шацкий
Был еще фруктовый чай в брикетах, можно было просто грызть) Пропал ещё в 70-х.
Ответить
21 час.
наверх