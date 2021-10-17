Поздравление главы администрации города Бахчисарая Дмитрия Скобликова с Днем отца

Уважаемые бахчисарайцы, мужчины, главы семейств поздравляю вас с замечательным праздником – с Днем отца!Этот праздник призван напомнить нам всем о важной роли семьи, о тех незыблемых ценностях, которые закладываются в каждом ребенке родителями.