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«ВСУ бьются за инициативу»: ВС РФ сожгли колонну техники НАТО и спецназ ГУР в Харьковской области

«ВСУ бьются за инициативу»: ВС РФ сожгли колонну техники НАТО и спецназ ГУР в Харьковской области

Кто бы, что не говорил, но очевидно, что пасхальное перемирие всё-таки сыграло свою роль и поставило на паузу большинство столкновений, которые происходили на всех фронтах СВО.

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