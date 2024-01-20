«Не оценили» — Александр Ревва вновь покинул страну после неудачного выступления на шоу

Популярный комик Александр Ревва долгое время был любимцем публики. Искрометные шутки юмориста, веселые беззаботные песни под псевдонимом «Артур Пирожков» и комедийные фильмы сделали из Реввы востребованную звезду.
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