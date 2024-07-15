Конфронтация между Россией и Западом продолжает нарастать, считает пресс-секретарь президента РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия находится в состоянии "острой конфронтации" со странами коллективного Запада, включая США, и предпосылок для выхода из этой ситуации пока нет.
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