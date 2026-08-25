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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У Мэддисона небольшой перелом плеча после матча с «Брентфордом». Хавбек «Тоттенхэма» пропустит 2 недели

Джеймс Мэддисон снова получил травму. Полузащитник « Тоттенхэма » повредил плечо в результате падения в матче с « Брентфордом » в 1-м туре АПЛ (0:3).

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