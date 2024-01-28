Пять человек погибли в ДТП с автобусом и грузовиком в Краснодарском крае. Фото

Пять человек погибли в столкновении рейсового автобуса и грузовика в Краснодарском крае. Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, ДТП произошло 28 января в 01:30 на 14-м километре автодороги «Кавказ».
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