Еврокомиссар Шефчович: Евросоюз может увеличить импорт из США

ЕС хочет сократить торговый дефицит Евросоюз может рассмотреть увеличение импорта товаров из Соединенных Штатов на сумму порядка 56,5 миллиарда долларов, чтобы сократить торговый дефицит и снизить риск введения американских пошлин, сообщил еврокомиссар по торговле Марош Шефчович.
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