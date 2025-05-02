Еврокомиссар Шефчович: Евросоюз может увеличить импорт из США

ЕС хочет сократить торговый дефицит Евросоюз может рассмотреть увеличение импорта товаров из Соединенных Штатов на сумму порядка 56,5 миллиарда долларов, чтобы сократить торговый дефицит и снизить риск введения американских пошлин, сообщил еврокомиссар по торговле Марош Шефчович.