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США взорвали свою межконтинентальную ракету над Тихим океаном

США взорвали свою межконтинентальную ракету над Тихим океаном

Командование глобального удара ВВС США в среду, 1 ноября, заявило, что межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) Minuteman III «из-за аномалии» была взорвана над Тихим океаном во время испытательного пуска, – сообщают СМИ В.

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