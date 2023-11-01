США взорвали свою межконтинентальную ракету над Тихим океаном

Командование глобального удара ВВС США в среду, 1 ноября, заявило, что межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) Minuteman III «из-за аномалии» была взорвана над Тихим океаном во время испытательного пуска, – сообщают СМИ В.
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