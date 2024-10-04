Бортников: НАТО из-за неудач ВСУ подталкивает Киев к террористическим действиям

Глава ФСБ России, председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств - участников СНГ Александр Бортников заявил, что НАТО подталкивает Украину к террористическим действиям.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии