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Бортников: НАТО из-за неудач ВСУ подталкивает Киев к террористическим действиям

Бортников: НАТО из-за неудач ВСУ подталкивает Киев к террористическим действиям

Глава ФСБ России, председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств - участников СНГ Александр Бортников заявил, что НАТО подталкивает Украину к террористическим действиям.

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