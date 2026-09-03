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Иена давит на доллар: как валютные интервенции и энергетический шок перекраивают рынок

Глобальный валютный рынок сейчас напоминает сжатую пружину, где каждое движение одного актива немедленно отзывается в другом.

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